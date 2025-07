Na, ez már haladás!

Kínos lesivideók ide vagy oda, úgy tűnik, Kylie Jenner továbbra is igencsak komolyan gondola Timothée Chalamet-val, a milliárdos sminkmogul a napokban legalábbis elérkezettnek látta az időt arra, hogy új szintre emelje kapcsolatát a színésszel.

Mint ismert, a Kardashian-Jenner klán tagja, valamint a Dűne és a Wonka című filmek sztárja számít Hollywood egyik legtitokzatosabb párjának, románcukról ugyanis nem sokat hoznak nyilvánosságra. Igaz, az már nincs ellenükre, hogy együtt álljanak kamerák elé, hiszen az utóbbi időben többször is volt példa arra, hogy kéz a kézben fotózkodtak a vörös szőnyegen, de több lesifelvétel is készült róluk. A kétgyermekes édesanyát először 2023 áprilisában hozták hírbe a színésszel, kapcsolatukat azonban csak az év szeptemberében vállalták fel, az első esemény pedig, ahová hivatalosan is együtt érkeztek, a 2024-es Golden Globe-gála volt.

Úgy tűnik azonban, hogy Kylie Jenner szerint két éve tartó románcuk csak mostanában érett meg arra, hogy a közösségi oldalán is bekövesse párját, ezzel emelve új szintre kapcsolatukat. A 27 éves milliárdos sminkmogul így most már 119 profilt követ az Instagramon, ahol ő egyébként 393 milliós követőtáborral rendelkezik. Ez azért is számít olyan egetrengető dolognak, mert Jenner nagyon megválogatja, kiket követ be a platformon. Azt csak remélni merjük, nem jelent nála válóokot, ha nem Chalamet nem követi vissza őt, hiszen a színész egyáltalán nem követ senkit az Instagramon. (via Female First)