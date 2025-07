Kovalcsik Ildikó, azaz Lilu annak idején a Z+ (később VIVA) elnevezésű csatornán kezdte a televíziós karrierjét, amely az ezredforduló környéken indult újára. Az akkor még pályakezdő fiatal később országos ismertségre tett szert a zenetévének köszönhetően, majd később a ValóVilág műsorvezetői szerepét is megkapta. Jelenleg immáron hatodik éve, 2019 óta vezeti a Cápák között című műsort.

Szinte csak páran tudták eddig, de a tévésnek bizony van egy húga, Kovalcsik Krisztina, aki néhány éve még egyáltalán nem volt ismert, csak a Lustalány nevű Instagram-oldalának követői ismerhették. A nővérek között közel 10 év a korkülönbség, így ebből adódóan távolság húzódott közöttük. Most Lilu húga kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, hogy mennyire nem voltak egy hullámhosszon a testvérével egészen öt évvel ezelőttig.

Annyira mások vagyunk, hogy ha lenne egy nagyon rossz, erőltetett sitcom, hogy két testvér hogy különbözhet, akkor azok mi lennénk. Nem tudtunk egymás életéről. Csak akkor beszéltünk, ha anyuék szóltak, hogy hívd már föl a testvéred, mert illene, csak akkor beszéltünk” – kezdte Steiner Kristóf podcastműsorának vendégeként Lilu húga.

Kovalcsik Krisztina úgy érezte, a korkülönbség okán teljesen eltávolodtak egymástól a nővérével, és szinte sokáig egyáltalán nem volt kapcsolódási pontjuk. Pedig Lilu egy csapásra ismert lett, amikor elkezdett dolgozni a Z+, majd később VIVA tévénél, RTL Klubnál.

Annyira másban voltunk, hogy nem is foglalkoztam ezzel. Nem rossz értelemben, de engem nem érdekelt, hogy mit csinál. Mert ő jogra járt, szerepelt a tévében. Minden olyantól, amit ő csinált, attól engem a víz levert. (...) Még a szüleink is azt mondták 5 éve, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, hogy: Ti? Az nem jó ötlet...

– emlékezett vissza a testvér, aki nemrég megkapta a Hadas Kriszta emlékére alapított WMN Közösségépítő Díjat.

Most még nem mondhatom azt, hogy több volt az egymásra talált évek száma, mint a kihagyott. Mert még a kihagyott jóval nagyobb. De sokszor előfordul, hogy ráeszmélünk, hogy »Te ilyen jó fej vagy!« Vagy ő megkérdezi: »Neked ilyen jó gondolataid vannak?« Mi nagyon kimaradtunk egymás életéből, de mostanra ez nagyon az ellenkezőjébe fordult át, ami tök jó. (...) Mostanra egymás háta mögött is úgy bevédjük egymást, ahogy soha senki nem fogja. Szerintem az ő nevében is mondhatom, hogy ez az egyik legkevésbé várt fordulat volt az életben