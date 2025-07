Gyorsan a segítségére siettek, mielőtt nagyobb baj történt volna.

Komoly balesettel is végződhetett volna Katy Perry szerdai, Adelaide-i koncertje, számolt be róla a Page Six. Az énekesnő, ahogy turnéja eddigi állomásain is, úgy ezúttal is egy jókora gömbrácsba szállt műsora egy pontján, hogy azzal emeljék őt a magasba – ezúttal azonban egy technikai meghibásodás történt.

A hatalmas, ketrecszerű szerkezet hirtelen elmozdult és oldalra dőlt, Perry pedig csak a lélekjelenlétének és karizmainak köszönheti, hogy meg tudta tartani magát, és nem esett ki oldalra azonnal. Szerencsére stábja pillanatok alatt a segítségére sietett, lehúzták és kiemelték az énekesnőt a gömbből, aki láthatóan eléggé megijedt az incidenstől. Az esetet többen videón is rögzítettek, amelyek már bejárták a közösségi oldalakat:

Nem ez az első, hasonlóan rémisztő eset, ami mostanában történt: ahogy arról szintén beszámoltunk, a minap Beyoncé került életveszélybe egy kísértetiesen hasonló eset kapcsán. A technikai malőr szintén az egyik lebegő látványelemét érintette, amely, akárcsak kolléganője esetében, egyszer csak lejteni kezdett több méter magasban. Végül a popdívának meg kellett szakítania koncertjét, hogy aztán biztonságban leereszthessék őt a nézők sorai közé.