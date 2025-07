Reggeli lett a rovarból, amiről Instagramján számolt be.

Egészen különleges módját választotta Varga Viktor, hogy megszabaduljon a konyhájában talált jókora sáskától.

Az énekes nemes egyszerűséggel megsütötte azt.

Az azóta már nem elérhető, 24.hu által kiszúrt Instagram-történet szerint Varga elektromos főzőedénybe tette a rovart, majd hat tojással és egy kis cukkinivel reggelit csinált belőle.

„Na, készítem a mai rántottámat. Sáskás rántotta lesz, élő sáskából. Már verem is rá a tojást” – magyarázta a Sztárbox egykori versenyzője, aki később meg is mutatta a végeredményt. Ahogy a lap idézi, állítólag nem lakott teljesen jól tőle, így egy hőscincért is célba vett a falon, az azonban nem derült ki később, hogy végül valóban elfogyasztotta-e.