Színes haj, arcfesték és zászló: Márta Lujza norvég hercegnő lánya nem titkolja tovább, hogy a saját neméhez is vonzódik, nyíltan vállalta queer identitását.

A New York Post számolt be arról, hogy Márta Lujza norvég hercegnő legidősebb lánya, Maud Angelica Behn a napokban coming outolt. Így ő az első, aki nyíltan vállalja a norvég királyi család tagjai közül, hogy queerként hivatkozik magára. A kifejezés eredeti angol jelentése 'furcsa' vagy 'különös', de azokat a személyeket is jelöli, akik nem heteroszexuálisak vagy nem azonosulnak a születési nemükkel.

A 22 éves Maud Angelica Behn múlt hét végén az oslói Pride-on vállalta fel identitását, melyről aztán az Instagram-oldalán is posztolt fotókat.

„Boldog Pride-ot egy biszexuális személytől. Az idei Pride fantasztikus volt, tele szeretettel” – írta lapozható bejegyzésében Behn, aki ugyan a királyi család tagja, de nem rendelkezik titulussal. Mint kiderült, édesanyja, Márta Lujza norvég hercegnő is támogatja őt. Erre utal az is, amit kiírt az Instagram-oldalára.

A szeretet sosem rossz. Szeretnék tisztelegni a bátorság előtt, ami ahhoz kell, hogy aszerint merj élni, aki igazából vagy. A Pride alatt mély szeretetre való képességet látok – olyan szeretetet, amely nem kér engedélyt vagy magyarázatot. Van valami mélységesen szép abban, ha mered szeretni azt, akit szeretsz, még akkor is, ha a világ azt mondja, hogy maradj csendben, húzódj vissza, vagy rejtőzködj. De a szeretet nem arra való, hogy elrejtsd. Arra való, hogy ünnepeljük, megéljük és megosszuk minden csodálatos formájában. A Pride nem csak az identitásról szól. A szabadságról is. Arról a bátorságról, hogy teljesen önmagad legyél egy olyan világban, ami ezt megnehezíti

– írta fotóinál Márta Lujza, aki tavaly kavart hatalmas port azzal, hogy másodjára is férjhez ment. Választottja ugyanis nem más, mint a sámán hírében álló amerikai Durek Verrett.