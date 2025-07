Ez a mindent elsöprő szerelem, mondja József gazda, aki nem érti, miért ítélik el őket azonnal az emberek. Patrícia szülei például hallani sem akarnak a házasságról, de a gazda családja sem repes az örömtől a kapcsolatuk miatt.

A Házasodna a gazda című párkereső reality-t egymás után kétszer is megjárt József gazda egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a forgatást követően, miután megfogadta, hogy nem ismerkedik többet, rátalált a szerelem, méghozzá egy nála évtizedekkel fiatalabb lány személyében, akivel már az esküvőt szervezik. Az 57 éves, botrányairól is ismert reality-szereplő románca a 21 éves Patríciával – aki teljes nevét és arcát egyelőre nem szerette volna vállalni – egy kommentnek köszönhetően szökött szárba idén március közepén. A hozzászólás Schóbert Lara egyik posztja alatt volt olvasható, ismerkedésük pedig hamar komoly útra terelődött, József gazda azonban nem tagadja: kezdetben bizonytalan volt a 36 év korkülönbség és a korábbi csalódásai miatt. Augusztus végén azonban már oltár elé is állnak Lajosmizsén, de nem verik nagy dobra az esküvőt – igaz, frigyüknek nem mindenki örül.

A debreceni egyetemen tanuló Patrícia szülei hallani sem akarnak a házasságról, József gazda 14 és 12 éves lányai pedig kezdetben féltékenyek voltak apjuk új párjára.

„Elég konkrét kérdéseket szegeztünk egymásnak az interneten keresztül, majd március végén találkoztunk először személyesen, és akkor is megvolt a szimpátia, így tudtuk, hogy nekünk együtt kell folytatnunk. Nagy nyomást helyeztem Patira, mert a szamócák miatt sietnem kellett haza, de jött velem ő is, majd másnap kivittem az állomásra, és vonattal ment vissza Debrecenbe. Én már az elején megmondtam, hogy nem akarok távkapcsolatot, mert a távolság megöli az egészet, ezért összeköltöztünk itt, Felsőlajoson” – mondta el a Blikknek a felsőlajosi szamócatermesztő, akinek fiatal kedvese környezetmérnök szakon tanul Debrecenben, ami mellett heti kétszer dolgozott – főleg éjszakai műszakot vállalt –, de próbálják elintézni, hogy Óbudára jöjjön át, vagy estin végezze el tanulmányait. A probléma azonban az, hogy kapcsolatukat nem mindenki támogatja.

Anyukám még nem is találkozott Józsival, apa már igen, két héttel ezelőtt, de egyelőre ő is ellene van a szerelmünknek

– vallotta meg az egyetemista.

Jelenleg küzdünk ezzel... Tényleg jól megvagyunk együtt, és abban bízom, ha a szülők látják, hogy a lányuk boldog mellettem, idővel megnyugodnak. Patríciát sajnálom igazán, mert én erősebb vagyok, viszont nálam sem túl pozitív a fogadtatás. Vannak olyan, korban összeillő párok, akik egyből szétmennek a házasság után. Miért kell azonnal elítélni minket? Sok érdekkapcsolat van, viszont a miénk nem az, mindketten szeretetéhesek voltunk, Isten vezetett egymáshoz minket

– magyarázta József gazda, akit nehezen érint, hogy párján azt látja, megviseli, hogy szülei nem támogatják a gyorsan fellángoló kapcsolatot. Mint mondja, az eljegyzést a lány kezdeményezte, akinek szülei nem lesznek ott az esküvőn.

„Az az igazság, hogy én elkönyveltem régebben magamnak, hogy sosem leszek házas, mert nem gondoltam volna, hogy lesz olyan férfi, aki elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Józsi annyira megfogott, hogy megkértem, házasodjunk össze. Egy kis polgári esküvőnk lesz Lajosmizsén, nem verjük nagy dobra” – szögezte le az egyetemi hallgató, mire párja úgy fogalmazott:

„Nem fogunk ezen problémázni, tudják a szülei a szándékunkat, bármikor szívesen, tárt karokkal várjuk őket. Számukra az esküvő után derül majd ki, hogy komolyan gondoljuk. Szerintem addig nem közelítenek, viszont ha látják, hogy milyen szeretettel viszonyulunk egymáshoz, remélem, megenyhülnek. Most azt mondogatják, hogy nem jó ez így. Nekünk kell majd bizonyítani nekik, de ezzel egyet is értek” – jelentette ki a Házasodna a gazda korábbi szereplője, aki szívesen lenne újra apa. Patrícia elárulta: közös gyermeket az egyetem után vállalna József gazdával, mert szívesen lenne fiatal anyuka.