Imádják a neten a kivételes anya-lánya fotósorozatot.

Demcsák Zsuzsa csak különleges alkalmakkor posztol két gyermekéről, Tamaráról és Benedekről, ám az utóbbi időben úgy tűnik, gyakrabban volt példa erre Lányáról legutóbb június végén mutatott fotókat, méghozzá annak apropójából, hogy Tamara 19 éves lett. Azt megelőzően pedig a TikTokon jelentkeztek hasonló anya-lánya tartalommal. Legfrissebb bejegyzésének is megvan a maga története, hiszen először szerepeltek együtt címlapon.

„Nagyon különleges képeket hoztam nektek! Első közös fotózásunk, első címlapunk az én csodálatos, gyönyörű lányommal. Mi hárman, a bátyjával együtt mindig mindent megbeszéltünk. Soha megjelenést, szereplést a felnőttkori tudtuk, beleegyezésük, egyetértésük nélkül nem vállaltunk, egyszóval megvártam, amíg felnőnek és az ő döntésük lesz, hogy meg akarják-e mutatni magukat. Mégis olyan izgalom és furcsa gyomortájéki izgatottság van bennem még most is, amikor ezeket a sorokat írom... Mintha az egyik legféltettebb kincsem mutatnám meg most nektek. És tényleg... Íme a lányom és én!” – írta bejegyzésében a Best magazin borítója apropóján a tévés, aki nemrég arról beszélt, miért nem akar a gyerekei legjobb barátja lenni.