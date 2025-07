A színész-testépítő az Instagram-oldalára posztolta ki, mivel lepte meg Zsombor és Bulcsú.

Bár feltehetően nem sokan gondolták, hogy sikersztori lesz a vége Polyák Lilla és Gömöri András Máté Kanadába való költözésének, ám úgy tűnik, nagyon is bejött a váltás. A színész-testépítő a napokban azzal büszkélkedett el az Instagram-oldalán, hogy hivatalosan is lediplomázott a Seneca College Acting for Screen and Voice szakán Torontóban, ráadásul Honours fokozattal. Eredetileg ugyanis azért költöztek a tengerentúlra, mert Gömöri felvételt nyert az említett felsőoktatási intézménybe, tanulmányai mellett ráadásul testépítő karrierjét sem hanyagolta el, valamint munkát is vállalt. Komoly eredményeket ért el, nemrég például klasszikus testépítés és testépítő kategóriában is bajnoki címet szerzett, sőt, az abszolút bajnoki címet is elnyerte.

Gömöri András Mátéval és Polyák Lillával egyébként a színésznő előző kapcsolatából született gyermeke, Bulcsú is kiköltözött – sőt, ez részben az ő ötlete volt –, akinek szintén jól alakul a kinti élete: jazz-zongorával kezdett el foglalkozni. Míg Bulcsú bátyja, Zsombor pár éve New Hampshire-ben teniszösztöndíjjal nyert felvételt az egyetemre. A színész egyébként párja mindkét fiával jó kapcsolatot ápol; olyannyira, hogy apák napján sem feledkeztek meg róla. Bár apák napja június 15-én volt, Gömöri csak most mutatta meg Instagram-követőinek, mit kapott.

„Ez az új kedvenc bögrém! A nevelt fiaimtól kaptam apák napjára” – fűzte eredetileg angolul a fotóhoz a színész-testépítő, akinek vicces feliratú bögréjén nagyjából annyi szerepel, hogy: „Bár nem tőled vagyok, tudom, hogy rád mindig számíthatok. Boldog apák napját!”