Élő adásban mutatta meg kertjét a rocker, ahol egy varjúról is gondoskodik.

Nagy Feró péntek reggel élőben jelentkezett be a TV2 Mokka című műsorában őrbottyáni otthonából, ahol hajnal óta zajlanak a medence körüli munkák. Ám még mielőtt Csehy András riporterrel csobbantak volna egyet, a rockernek meg kellett etetnie a varjúját is. Hamar kiderült, hogy a zenészhez már szépen odaszokott a madár, amiről azért kezdett el gondoskodni, mert kiesett a fészkéből.

„Ő a második. Az előtte lévő nem bírta a kezelést, de ő nagyon jól bírja! Helló, a tévében vagy, figyelj oda, gyere!” – hívogatta befogadott madarát Nagy Feró, mire a riporter megkérdezte tőle, hogy biztos, hogy Rudinak hívják-e a varjút.

Rudi a neve, mert én annak neveztem el, de aztán jött egy barátom, aki egy ingával megnézte, és azt mondta, hogy ez tojó. Hát mondom, figyelj, a liberális világba ez pont jó. Látjátok, a lány is lehet Rudi!

– fejtette ki a zenész, majd négy unokájáról kezdett el mesélni.

„Három napig most itt voltak. Megmondom őszintén, negyedik nap arra gondoltam, hogy most már öt perc szünetet kérek!” – vallotta be a rocker, hozzátéve, fiai időnként le is szidják, amiért mindent megenged kisunokáinak.