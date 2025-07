Kiderült, hogy foglalt-e a fiatal előadó szíve.

Fotó: MédiaKlikk

Kóbor János lánya, a 18 éves Léna tavaly nyáron jelentette be, hogy önálló zenei karrierbe kezd. Azóta pedig megjelent a Pose című száma, amelyhez rögtön zenei videóklip is készült, és már 60 ezres megtekintésnél jár. A héten debütált A-a címűben ezúttal megvillantja nemcsak ének-, de tánctudását is.

Bár a magánéletéről nem szokott nyilatkozni, de Borsnak elárulta, hogy hányadán áll a férfiakkal. „Mióta betöltöttem a tizennyolcat, még többen megkeresnek” – mondta Kóbor Léna, akinek szerelmi életéről utoljára hónapokkal ezelőtt lehetett olvasni, a szakítása után.

„Magasra tettem a lécet! Év elején volt egy szakításom, azóta, tehát fél éve szingli vagyok. A legtöbben a közösségi oldalakon írnak nekem. Én ebben régimódi vagyok, azt szeretem, ha egy férfi kezdeményez, én nem írok rá senkire.

De szinte kizártnak tartom, hogy így találjak párt. A netes ismerkedés nehéz ügy, ebben is a hagyományos módszert kedvelem, a való életben szeretném megismerni azt a fiút, akivel majd esetleg járni fogok.

Szórakozóhelyeken sem ismerkednék, ott ugyanis főleg korombeliek vannak, és régóta úgy érzem, hogy érettebb vagyok a korosztályomnál, a velem egyidős fiúkkal nem azonos az érdeklődési köröm”– fogalmazott a lány, aki azt is elárulta, érettségi után egyetemre készül, a nemzetközi tanulmányok szak szimpatikus neki, ám a végső cél, hogy főállású énekesnő lehessen.