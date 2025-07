Singh Viki sokáig élt a fővárosban, de lassan egy éve úgy döntött, megvalósítja régi álmát, és megvásárolja álmai otthonát vidéken. A fiatal énekesnő három évvel ezelőtt lett újra szingli, miután focista párjával, Tamással külön utakon folytatták. Ezután nem sokkal az énekesnő birtokba vehette a saját kertes házát, és egy négylábú társ is csatlakozott hozzá.

Akkor úgy fogalmazott, mindig is közel állt hozzá a vidéki élet, ezért tervben van, hogy tanyasi állatokat fog tartani, valamint kertészkedni is szeretne. Singh azóta nagyon élvezi csendes környezetet, és úgy érzi, mostanra készen áll egy új párkapcsolatra is.

Mint ismert, az énekesnő mindig imádta a négylábú kedvenceket, amikor a kertes házba költözött, már volt két Cavalier King Charles ebe. Harmadikként érkezett a golden Mozart, aki mellé a minap hazavitte Dollyt, akiről annyit lehet tudni, hogy 7 éves, szintén golden és szintén örökbefogadás útján lett az övé. Az előadó korábban egy videójához ezt írta kedvenceivel kapcsolatban.

A kutyám jön, hogy kitöltse a hűtlen barátok által hagyott űrt a szívemben. Nincs benne irigység, rosszakarat vagy gyűlölet. Nem árulja el a titkaimat, nem lesz féltékeny a sikeremre és nem leli örömét a bánatomban

– írta korábban az énekesnő.

(via Ripost)