Tapasztalatból beszél az egykori szépségkirálynő.

Június végén tartották meg az idei Miss World Hungary, melynek döntőjét egy 17 éves lány, Végvári Janka nyerte meg, azaz 2025-ben őt választották meg az ország legszebb nőjének. Így a mosonmagyaróvári szépségkirálynő képviseli majd Magyarországot a jövő évi Miss World világdöntőn. Most Blága Tünde, a 2023-as Miss Universe Hungary győztese szólalt meg a Borsnak a témában. Az egykori szépségkirálynő véleménye szerint ugyanis Végvári túl fiatal még ahhoz, hogy ekkora felelősségben helytálljon a szépségiparbán.

„Szkeptikus vagyok, mert én is fiatalon, 14 évesen léptem be a szépségiparba. De azt gondolom, hogy ezt nem szabadna. Nincsen gondom Jankával, nagyon aranyos lány az interjúk alapján, meg látszik, hogy érettebb is a koránál, de a világversenyen azért érezni, hogy ott tényleg felnőtt nők vannak” – mondta a lapnak Blága, szerint van egy életkor, amikor már nemcsak külsőleg, de belsőleg is készen állhat valaki egy ilyen megmérettetésre:

23-24 év körül van az ideális korhatár, ekkor kezdünk el tisztába lenni önmagunkkal, tudatosodni. Szerintem túl fiatal ehhez Janka ehhez

