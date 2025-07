Minden idegszálával erre koncentrál, pedig családját és barátait is sokkolta döntésével.

Fotó: YouTube

Elemi erővel hódították meg a világot a Labubu-plüssfigurák, amelyekért egyesek milliókat is hajlandók fizetni. A furán mosolygó szörnyecskék és a bontogatós videók iránti láz Magyarországot is elérte, de itthon biztosan senki nem ment még olyan messzire, mint az az amerikai férfi, aki képes volt a plüss szörnyecskék mániákus gyűjtése miatt a munkahelyén is felmondani. Azt mondta, Rihanna, Dua Lipa és Cher után szabadon vágott bele a gyűjtésbe, ám rajongása mondhatni mostanra mindent háttérbe szorított életében.

Az Ensito nevű férfi azt mondja, a Labubukért első látásra nem is volt annyira oda –ahogy ő fogalmazott: annyira nem tartotta cukinak őket –, de hamar megváltozott a véleménye. Onnantól nem volt megállás, elkapta az őrület: jelenleg körülbelül 30 darab van neki, s elmondása szerint csak ebben az évben (pontosabban az utóbbi hat hónapban) 20 ezer dollárt (6,7 millió forintot) költött Labubukra, amelyeket előszeretettel fel is öltöztet.

Két hónappal azután, hogy elkezdtem gyűjteni a Labubukat, felmondtam a munkahelyemen. Több mint tíz év tapasztalatom van az üzleti-vállalati világban, de úgy döntöttem, inkább a szenvedélyem után megyek. Ez volt életem egyik legjobb döntése. (...) A családomat és a barátaimat sokkoltam ezzel. A nővérem, Rina egyáltalán nem értette, miért kell ezt csinálnom, mire fel ez a nagy váltás

– mesélte a Truly videójában Ensito, aki azzal is elbüszkélkedett, hogy az egyik legritkább Secret-darab is megvan neki. Persze nem csupán a gyűjtés miatt hagyta ott a munkahelyét: a tartalomgyártásra is koncentrál. Előszeretettel készít unboxing videókat, de azt tűzte ki célul elsősorban, hogy naponta legalább egy videóval és egy élő bejelentkezéssel lepje meg egyre gyarapodó követőtáborát, akik között sorsolni is szokott Labubukat.

A férfi nem csupán az Egyesült Államokat járja a különleges darabok után kutatva, de Londonba is utazott már emiatt. Mint mesélte, egyszer egy üzletben három órán át állt sorba, hogy volt munkatársainak vegyen pár darabot, ám amikor végre sorra került volna, pechére addigra elkapkodtak előle mindent. Olyan is megesett, hogy egy héten mintegy 30 órát várt egy üzlet előtt, de végül csak egy szörnyecskét vehetett. Jelenleg három utazást szervezett meg, hogy további exkluzív darabokat szerezhessen be.

Ensito a Labubuk előtt designer cipőket és táskákat gyűjtött, több mint 100 van neki mindkettőből. Csak egy kérdésünk van: hol tárolja mindezt?