Az anyaság nagy változást hozott el az életében.

Tavaly júliusban derült ki, hogy Földes Eszter és Lovasi András csaknem tíz együtt töltött év után elválnak egymástól. A Kispál és a Borz énekese még 2015 augusztusában házasodott össze a színésznővel, és bár látszólag sokáig felhőtlen volt a kapcsolatuk, mégis külön váltak az útjaik. Szerelmük gyümölcseként egy kisfiuk született 2018-ban, akinek az Álmos Fülöp nevet adták. Most azt is elárulta, hogy sokakhoz hasonlóan az ő életében is új időszámítás kezdődött, miután édesanya lett.

„Nem értettem azokat az indulatokat, amelyek bennem voltak az anyaság kezdeti szakaszában. Úgy éreztem, mintha nem lennék önmagam, és rájöttem, valójában ez az édesanyám. És az addigi hipnotizált állapotban történő állításaim azzal kapcsolatban, milyen fantasztikus gyerekkorom volt, egy csapásra darabjaira hullottak, akár egy gyöngysor. Hirtelen elindult egy kényszeredett felnövéstörténet, rettenetesen sok dolog szakadt fel bennem. És közben sokszor nagyon egyedül maradtam ezekkel a felismerésekkel” – mesélte a Popfilter legutóbbi adásában, amit a Story szemlézett.

Ez pedig helyenként fájdalmas következményekkel járt. Kifejezettem koravén kislánynak tartotta magát, a gyerekkorát pedig egy véget nem érő várakozásnak élte meg.

Ennek a másik oldalról az az eredménye, hogy sosem nősz fel igazán. A pár­jaim általában jóval idősebbek voltak nálam, nem véletlenül. Az első szerelmemmel például 16 év volt a korkülönbség, és 14 éves voltam, amikor összejöttünk. A mai napig vonzó egy férfiban, ha erősebb, okosabb, és egy picit mindent jobban tud nálam. Ez pedig óhatatlanul benne tart egy olyan pozícióban, ahol »kicsi« tudok maradni

– vélekedett.