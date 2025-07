A Balatonnál mondták ki a boldogító igent.

Fotó: instagram

Hivatalosan is összekötötte életét Halász Vivien és Kővári Viktor, az Exatlon Hungary szerelmespárja. Mint ismert, a két sportoló még a TV2 vetélkedőjének 2021-es évadában ismerte meg egymást, a világkupabajnok karatés végül nem csak a legjobb női bajnoknak járó trófeával, de szerelemmel is gazdagodott a műsorban.

A fiatalok eljegyzésére 2023. őszén, a tokiói Disneylandben került sor, másfél évvel később pedig a boldogító igent is kimondták.

Az ifjú pár a Balatonnál, a Vörösberényi Szent Ignác Katolikus Templomban kötötték össze életüket, amelyről most fotót és videót is mutattak közösségi oldalukon. Ahogy azt a Blikk kiszúrta, a ceremónián velük ünnepelt több Tv2-s sztár, köztük Kása András, Wald Ákos és az All Star évad győztese, Jósa Danny is, a friss házasok pedig Halász karatés pályafutása előtt tisztelegve kézzel eltörtek egy-egy táblát is a násznép előtt.