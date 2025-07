Kedves emlékként gondol vissza rá.

Ki ne emlékezte azokra az időkre, amikor a Danubius Cappuccino Tripla csapata, Jakupcsek Gabriella, Gundel Takács Gábor és Buza Sándor hangjára ébredt egy egész ország. Jakupcsek egészen biztosan jó emlékekkel gondol vissza rá, hiszen a minap egy palack bor került a keze ügyébe, amit nem akárhonnan őrizgetett.

„Első ránézésre csak egy porlepte palack finom bor... Pedig annál sokkal több: a búcsúajándékom a Danubius Cappuccino Tripla stábjától, melyet egy pakolás során találtam meg az emlékeim között.

Egy ország ébredt velünk és a rádióműsorral, amely 1999 és 2003 között Magyarország legnépszerűbb reggeli műsora volt.

Gundel Takács Gáborral és Buza Sándorral bejártuk az egész országot: jelentkeztünk be lánycsóki futballmeccsről, de disznótorról, szüretről és egy helikopterről is. Ponyiczki Anna nélkül pedig nincs rádió! De jó időszak is volt!...” – írta az Instagarmján Jakupcsek Gabriella.