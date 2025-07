A színésznő az Instagramon mutatta meg a „sármos kispasit”.

Fésűs Nelly az Instagram-oldalán számolt be arról a minap, hogy családjuk új taggal bővült. Ezentúl egy kan kangal aranyozza be a színésznő mindennapjait.

„Hello világ! Mától ennél a kedves családnál fogok élni! Tudom, hogy nemrég szomorú esemény árnyékolta be az életüket. Nem szeretnék az öreglány helyére lépni, nem is tudnék. Viszont hiszem, hogy a szívükben hamarosan egy nagyon értékes helyre fogok kerülni. Persze nem lesz nehéz, hiszen borzasztó kedves, szép és sármos kispasi vagyok. Halkan jegyzem meg, szerintem már most is imádnak. Puszi mindenkinek, majd még jelentkezem!” – olvasható a bejegyzésben, melyben arra utalnak, hogy Fésűs Nellyék június közepén veszítették el hűséges társukat, az Aiko névre hallgató inu fajtájú kutyájukat.