Sokan követték a sorban.

Miklósa Erikát egy sportbaleset terelte el az ugróatléta jövőtől, de utólag aligha bánja, hogy sors ezt így hozta. Bár hivatásnak nem választhatta, ez mégsem akadályozta abban, hogy első operaénekesként az élete részét képezze továbbra is sport. Olyannyira, hogy sikerült valamiben a futásban világelsőnek lennie. Erről a köztévé Magyarország, szeretlek! műsorában mesélt, ahol játékosként vett részt.

„Én voltam az első operaénekes, aki nő, és aki lefutotta a New York Marathont. Úgyhogy nagyon büszke voltam magamra. Azóta már sok kollégám, a New York-i kollégáim is felbátorodtak, sőt az egyik kollégám New Yorkban, Susanna Phillips, ő énekelhette az amerikai himnuszt is a rajtnál, utána nekilódult, és futott. Úgyhogy sokan lefutották már azóta, de azért nem gondoltam volna, hogy én vagyok az első. Ez 2013-ban volt” – idézte a Story Miklósa Erikát.