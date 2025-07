Édesapja is átesett annak idején a drasztikus beavatkozáson.

Fotó: TV2

Zámbó Krisztián nemrég újra eltökélte, hogy felveszi a harcot a kilókkal, ám sosem tagadta, hogy negyven fölött egyre keményebb küzdelmet kell folytatnia. Életmódváltásban a kedvese is segítségére van, de jelenleg 20 kilóval nehezebb a kelleténél, és egyelőre nem igazán látja a fényt az alagút végén.

„Nekünk Zámbóknak a genetikánk is olyan, hogy pocakra hízunk és tokásodunk. Én bevallom, a régi ruháimat, főleg az ingeket már mind kidobáltam, mert esélytelen, hogy rám jöjjenek. Adok még egy esélyt annak, hogy így nyáron sikerüljön megszabadulnom a plusz kilóktól, de megmondom őszintén, hogy már azon is elgondolkodtam, hogy kés alá fekszem”– mondta a Borsnak az énekes, akinek édesapja, Jimmy hazánkban az elsők között vállalta be a zsírleszívást. Bár az eredmény remekül sikerült, alaposan megviselte a néhai előadót.

Akkora fájdalmai voltak, hogy elsírta magát. Még a gyógyulás is fájdalmas! Én már csak ezért sem ítélem el a zsírleszívást, sőt! Bevallom férfiasan, hogy én magam is elgondolkoztam a zsírleszíváson, ha minden kötél szakad, és nagyon ragaszkodnak hozzám azok a fránya plusz kilók. Az a baj egyébként, hogy már tinikoromban is éjszakai evő voltam, míg más aludt, én rendszeresen nyitogattam a hűtőszekrény ajtaját. Nos, ez a szokásom sajnos a mai napig megmaradt, rendszeresen eszem éjszaka

– vallotta be Zámbó Krisztián.