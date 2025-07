Igyekszik a munkájára koncentrálni a történtek után.

Májusban volt három éve, hogy Rubint Rella összeházasodott futballista szerelmével, Novothny Somával. Az életmódtanácsadó-fitneszedző és párja 2019-ben jegyezték el egymást, majd 2022 májusában mondták ki a boldogító igent.

Az utóbbi időszakban azonban sokaknak szemet szúrt, hogy megfogyatkoztak a közös fotók a közösségi oldalakon, ám az edző cáfolta, hogy a házasságuk válságban volna. Néhány hete viszont már már kijelentette: valóban zátonyra futott a kapcsolatuk. Rubint a történtek után most saját YouTube-csatornáján szólalt meg először a témában.

„Már régóta szerettem volna erről a témáról beszélni veletek. Ha valaki a magánéletemmel kapcsolatosan érkezett, akkor nyugodtan kapcsoljon el, mert az elején leszögezem, hogy nem szeretnék erről beszélni. Igazából a mostanában történtek meg is erősítettek engem abban, hogy soha többet nem szeretnék a magánéletemről megosztani bármilyen tartalmat veletek és remélem, hogy ezt megértitek” – idézte a Bors Rubint Rellát, aki röviden azért beszélt arról is, hogy van most.