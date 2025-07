Egy éve szánta el magát a változásra.

Hajdú Péter a Best magazinnak adott interjút, melyben beszámolt a sikeres fogyásának titkáról, ugyanis meglett az eredménye annak, hogy közel egy éve életmódot váltott. Mint kiderült, az ötvenedik születésnapjára akart formába jönni, és mostanra közel 15-20 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg.

A műsorvezető figyel a szénhidrátfogyasztásra, illetve arra is, hogy kalóriadeficitben legyen. Naponta 1500 kalóriát visz be, és azt is két étkezésben, mivel tartja az időszakos böjtöt.

Esetleg akkor fér bele még egy étkezés vagy egy nagyobb kajálás, ha aznap van squash- vagy padeledzésem. Egy óra intenzív sportolással nagyjából 600-700 kalóriát égetek el, ami persze jó, de ha megnézzük, hogy ennyi kalória van egy szelet tortában, akkor már kevésbé...

– árulta el a tévés, akinek a sport is szerves részét képezi, úgy tűnik, ez is hozzájárult ahhoz, hogy szórakozva égethesse a kalóriákat. Bevallása szerint legalább 20 éve nem volt ilyen jó formában.

„A negyvenedik születésnapomon kövérebb voltam, mint az ötvenediken... Sőt 15 éve, amikor a lányom olyan egyéves volt, akkor is. Egyébként a korom miatt váltottam életmódot. Csak az járt a fejemben, hogy közeledik az 50, és ezen a ponton nincs már helye kompromisszumnak. És azt is tudtam, hogy saját erőből akarok lefogyni” – fogalmazott.

