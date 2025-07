A rossz idő sem szegte sem Bonamassa, sem a közönség kedvét.

Ugyan a rossz idő miatt végül utolsó pillanatban új helyszínen, a fedett Veszprém Arénában állt színpadra kedd este Joe Bonamassa, az amerikai blueslegenda így is felejthetetlen bulit csapott a VeszprémFesten.

Erről tanúskodik a fesztivál Instagram-oldalára feltöltött ízelítő is: a zenész hibátlan szólója hallatán mindenki sajnálhatja, aki lemaradt a teltházas koncertről, amely még a kétórás játékidő ellenére is meglepően rövidnek tűnt. A fellépést nem csak a közönség, de saját bejegyzése szerint az előtte Budapesten is körülnéző Bonamassa is kifejezetten élvezte.

Természetesen a bulizni vágyókra még így is sok izgalmas program és koncert vár, ma este a Train veszi be az Arénát, holnap Tátrai Tibor és barátai, míg a Clean Bandit szombaton táncoltatja majd meg a magyar rajongókat.