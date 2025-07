Az énekesnő a jövőre nézve is teli van tervekkel.

Fotó: Karip Tímea / Index

Év elején újságolta el Zalatnay Sarolta, hogy hatalmas várakozással tekint 2025-re, hiszen hamarosan elindul a Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő Sarolta Red című dokumentumfilm forgatása. A 77 éves énekesnő egyébként a mai napig színpadra lép, és nem is tervez lassítani tempón. Az nlc-nek adott interjújában arról arról is mesélt, hogyan éli meg, hogy lassan hatvan éve szórakoztatja a közönséget.

Amíg van hangom, és hívnak, én a legkisebb településre is elmegyek énekelni. Egyfelől hatvanezer forint a nyugdíjam, ami a tárnoki házam rezsijére sem elég, tehát ha úgy vesszük, muszáj dolgoznom.

Másfelől imádom amit csinálok, nem kényszerből teszem. Jókat szoktam derülni, amikor meghívnak a szépkorúak rendezvényeire és az ott jelenlévő nyugdíjasok megkérdezik tőlem, mit keresek köztük. Erre mindig azt válaszom: »Lányok, hát már én is szépkorú lettem! Miért ne lehetnék itt?« Valahogy a közönségnek fel sem tűnik, hogy az idő felettem is múlik...” – árulta el az énekesnő, akinek a jövőre nézve is nagy tervei vannak.

Jövőre szeretnék én is egy MVM Dome-ot összehozni. Legalább 650 saját dalom van, simán lehetne egy jó hosszú koncertem. Ez most egy megvalósításra váró álmom, mert szerencsére a másik álmom, a dokumentumfilm összejött. 15 éve kezdtem el tervezni, és épp most válik valósággá. Jelenleg is forgatunk, ha minden jól megy, ősszel mutatjuk be a Tv2-n.

Mint ismert, Zalatnay többször is férjhez ment, ám jelenleg egyedül él, ami nem feltétlen jelenti azt, hogy ne vágyna társa.

Jó lenne tartozni valakihez, de nem erőltetem a randizást. A szívem mélyén persze vágyom arra, hogy egy helyes pasi átöleljen... De tudom, hogy az én koromban társat találni nem olyan egyszerű. Szerencsére nem vagyok magányos

– mondta az énekesnő, aki most egy vizslával és hat cicával osztja meg az otthonát. A lánya, Niki is visszaköltözött Magyarországra, és barátai is szép számmal akadnak, sőt, van egy 36 éves lova is, Manóka, akihez rendszeresen kijár a lovardába.