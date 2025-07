Mindmáig benne élnek a gyerekkori gátlásai.

Peller Anna a hétköznapokban igen pörgős életet él, hiszen többek között vezeti az RTL Reggeli című műsorát, szinkronizál, szerepel A mi kis falunk című tévéműsorban, de számos színházi szerepben is játszik. Bár mindenki egy derűs, magabiztos és csinos nőt lát benne, ez nem mindig volt így. Gyerekként sokat küzdött a túlsúllyal, s ugyan kívülről magabiztosnak látjuk, belül még mindig nehezen barátkozik meg önmagával.

A mai napig küzdök magammal: olyan 6-8 kilóval állandó harcban vagyok. Persze ez nem 30, tehát ezzel együtt tudok élni. El kellett fogadnom, hogy nekem mindig nőiesebb alakom lesz, és nem leszek modell. Ruhában egyébként teljesen elégedett vagyok, de például még otthon, a tükör előtt sem szeretek meztelenül lenni, inkább felkapok egy kis köntöst

– kezdte a hot! magazinnak a színésznő, aki Magyarországon nem nagyon jár strandra sem, ha mégis, akkor is csak egy kis lepelben érzi jól magát, mert elmondása szerint örökre „ott él benne az a kövér kislány, aki valaha volt.”

„Amikor visszanézek egy régebbi képet, sokszor rájövök: nem is voltam olyan rossz, sőt! A legdurvább pedig az, hogy amikor a mostani súlyomnál nyolc kilóval kevesebb voltam, akkor sem voltam elégedett; akkor is azt éreztem, hogy ez még mindig borzalmas.” – vélekedett Peller, de úgy véli, az idő erre is gyógyír, és abban reménykedik, hogy előbb-utóbb nem lesz ennyire kritikus önmagával.

A családomtól és a környezetemtől is sok dicséretet kapok, szóval csak a fejemben zajlik le ez a sok negatívum. Belém égett, hogy gyerekkoromban sokszor megkaptam: le kell fogynom. Érdekes, hogy a színpadon kevésbé van bennem ez a feszültség; belebújok a karakterem bőrébe, aki ha merészebb, akkor én is azzá válok. Így lesz ez a Naptárlányokban is

– idézte a Bors Peller Annát.