2017 legzseniálisabb police.hu-s képei

Az egyik legjobb hírforrás Magyarországon a Police.hu , főleg a képek miatt. Imádom, csodálatosak tudnak lenni. Örömhír mindenkinek, hogy 2017 végén ismét a hiperrealisztikus fotók legjavából válogattunk. Őszintén szólva még Barakonyi Szabolcs fotóművészete is eltörpülni látszik a rendőrségi helyszínelők idei termése láttán, talán az Index új képszerkesztőjének, Németh Péternek is lenne hozzájuk egy-két szava. A Police.hu magyar fotósai fényévekre előre meghatározhatják a fényképészet globális trendjeit, ha így folytatják. Joggal várhatnak arra, hogy nemzetközileg befussanak, hogy jövőre a Gucci vagy a Balenciaga divatház készítsen velük katalógust, annyira előremutatóak egyes rendőrfotók. Nem büntetnek, ezek a képek elkényeztetnek a maguk jóságával, tökéletességével, mondanivalójával. Ugyan a rögvalóságot látjuk, mégis, ez már művészet. A képek művészi és társadalmi oldalát megragadva válogattunk kíméletlenül, hiszen rengeteg jó kép volt. Ígérjük, jövőre lesz interjú is a legjobb fotóssal. Addig is BÚÉK 2018!