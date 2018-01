A kadétok a Kreml új üdvöskéi

Iskolai tábor Sztavropol mellett, ahol épp vendégül látják a jevpatorijai hazafias klub tagjait. A Krímen fekvő jevpatoriai klub meghívása szimbolikus is, elvégre a félszigetet 2014-ben Ukrajnától Oroszország egyoldalúan elcsatolta. Táborok működtek ott korábban is, a Krím ugyanis kiemelt helye volt az orosz hadiflottának, a különleges státuszú Jaltában működött a Fekete-tengeri Orosz Flotta bázisa a Szovjetunió felbomlása után is. Mostanra azonban még hangsúlyosabb a katonai objektumok működtetése a félszigeten. (Fotó: Eduard Korniyenko / Reuters)