Akit elvarázsol a cirkusz, azt nem ereszti

2018 elején, a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivállal egy időben kezdődik a 250 éves modern kori cirkusz jubileumi évének nemzetközi ünnepségsorozata. A Fővárosi Nagycirkusz erre egy kiadvánnyal is készült: a neves magyar artistákkal készült interjúkhoz Urbán Ádám készített portréfotókat, amikből most itt az Indexen is bemutatunk néhányat.