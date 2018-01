Tetszhalott Donyeck a háború árnyékában

A DNR-ben orosz rubelt használnak, saját iratokat adnak ki, de azokat Oroszország is csak részlegesen ismeri el. Bankok sem működnek a szakadárállamban, leszámítva a DNR által alapított kvázibankot. Vannak azonban szürkezónában szolgáltatók, akik az ukrán bankszámlán lévő pénzt készpénzesítik, most épp 13 százalékért. A fizetéseket a DNR készpénzben biztosítja, a kártyás fizetés is megszűnt. Sok a belső menekült is, akik sem Ukrajna más részeibe, sem Oroszországba nem mentek, viszont otthonukat is elveszítették, így Donyeckben ideiglenes szálláson próbálnak túlélni. (Fotó: Alexander Ermochenko / Reuters)