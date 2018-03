Ha a Föld sírni tudna. Vagy mosolyogni

Kölyökgorilla a Bwindi Nemzeti Parkban. Az Uganda délnyugati csücskében lévő, a Kongói Demokratikus Köztársasággal határos területet sűrű erdő borítja, ezért Bwindi Áthatolhatatlan Parknak is szokták hívni. A 331 négyzetkilométeres nemzeti park – összehasonlításképp: a mi Hortobágyunk is csaknem ekkora, 285 négyzetkilométeres – a könyv szimbóluma is lehetne, hiszen Afrika leggazdagabb ökoszisztémájának ad otthont. Százhatvannal több fafaj, száznál több páfrányfaj, 120 emlősfaj, csaknem 350 madárfaj, több mint kétszáz lepkefaj él itt. A leghíresebbek közülük is a gorillák: a hegyi gorillák már csak mintegy nyolcszáz fős populációjának a csaknem fele, nagyjából 340 példány itt, Bwindiben található. (Fotó: Balogh Boglárka)