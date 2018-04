Egyszer volt hol nem volt Vadnyugat

A western persze más, különösen a spagettiwestern, amiben indiánok már nem nagyon szerepeltek.

A hatvanas évek nagy boomjának vége, de Almeira továbbra is kedvelt célpontja Hollywoodnak. Itt fogott 2014-ben Ridley Scott Exodus című filmje és az Assassin’s Creed 2016-ban, de a Trónok harca stábja is elég sokat forgatott a környéken, ahogy a Dr. Who című sorozaté is. A tavaly bemutattt finn horror, az It Came from the Desert is itt készült, ebben hatalmasra nőtt hangyák terrorizálták a lakosságot.