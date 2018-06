Nem mondunk le senkiről

Ökölvívó-, asztalitenisz szakosztályuk is van, de a legeredményesebb a focicsapat, ami már 2006-ban, és azóta is több alkalommal szerepelt a Hajléktalan Labdarúgó Világbajnokságon. A csapat általában középmezőnyben végez a 40-50 csapatos megmérettetésen, jártak már Cape Town-ban, Koppenhágában, Melbourne-ben és Milánóban is. Most éppen a Hős utcai lakótelepen rendeztek focikupát, felfújható pályájuk is van. (Fotó: Bődey János / Index)