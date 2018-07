Úgy lenyomlak ballal, hogy becsinálsz!

A szkanderklub tagjai tartanak bemutatót az utcabelieknek. Az egyesület Kadarkút központjában működik, ami 35-40 perc sétára van a Dózsa György úti szegregátumtól, így még aki kedvet is kap a sportolásra, az is könnyen lemorzsolódik. Ráadásul óriási a fásultság, az érdektelenség, mondja Révai Kata, a helyi máltás vezető. “Egész nap az interneten lógnak, nyomkodják a telefonjaikat. Egy éve még késő éjjelig fociztak az utcán, most meg a táborból is haza kellett hozni két gyereket, mert nem bírták ki Facebook nélkül”. (Fotó: Hajdú D. András / Abcúg)