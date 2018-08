Annyi a lényeg, hogy jól érezzük magunkat együtt

A Sziget szolgáltatásai a legnagyobb nemzetközi fesztiválokéval vetekszenek, az elmúlt években egyre többet tettek a szervezők, hogy a gyerekesek is jól érezzék magukat. Öt éve családi kempinget húztak fel a Sziget egyetlen játszóterén, a kempingnek saját biztonsági személyzete, hűtője, játszósátra, pelenkázója, fürdőkonténere, mikrohullámú sütője, vízgépe van, és több nyelven beszélő óvodapedagógus-animátorok dolgoznak, akiknek az a feladatuk, hogy játszanak a gyerekekkel. Sőt, minden nap tematikus kézműves programmal is készülnek a gyerekeknek, például fesztivál hajkoszorút, koncerten használható zenekaros feliratos táblát is készítenek. (Fotó: Szilágyi Anna / Index)