A tigris és társai velünk együtt bandukolnak a kihalás felé

Nicholas Dyer (Egyesült Királyság): Fejhosszal vezet (Ahead in the game). Afrikai vadkutyakölykök játszanak reggelijük - egy medvepávián - maradékával a zimbabwei Mana Pools Nemzeti Parkban. A veszélyeztetett afrikai vadkutyák jellemzően antilopokra, impalákra, kudukra vadásznak, de az utóbbi években többször is megfigyelték, hogy szokatlan módon páviánokat szemeltek ki eledelül. A furcsa és egyben veszélyes (a medvepáviánok nagytestű mindenevők) új szokásra egyelőre nincs magyarázat, a fotós beszámolója szerint a levadászott páviánból kilenc vadkutyakölyök lakott jól, mielőtt kezdetét vette volna az emberi szemmel morbidnak mondható labdajáték. (Fotó: Nicholas Dyer / Wildlife Photographer of the Year 2018)