Két éve mutattuk be az Indexen Hermann Ildi képeit, amiket főleg egy balatoni strand vendégeiről, pontosabban azoknak a furábbnál furább, de a viselőjüknek nagy jelentőséggel bíró tetoválásaikról készített. Volt a válogatásban minden: Chupa Chups-logó, fotórealisztikus kép a nagyszülőkről, kisgyerekről, démonok, sárkányok, komplett képregénykockák.

Hermann negyedik éve csinálja a sorozatot, de még nem tudott leállni vele. Az eljárása sem változott sokban, csak annyit, hogy most már nem kisgépet, hanem telefont használ, amiről legalább egészen biztosan nem feledkezik meg, amikor strandra megy. A fotók nagyrészét az Instagram oldalán is megosztotta. Szerinte kifogyhatatlan a téma, folyamatosan talál újabb alanyokat, sőt, már ismerősei is bombázzák képekkel, vagy egyszerűen csak elmondják, hogy milyen tetkókat láttak.

A nonfiguratív tetkók még mindig nem érdeklik, sokkal inkább az, amikor a tetoválás nem díszítőelemként jelenik meg a testen, hanem egyértelmű üzenetet hordoz. Ilyenek például a szövegek és az idézetek. "Semmi szimbólum vagy átvitt értelem, csak bűn az élet, és kész" - mondja Hermann a telefonba.

Két éve Ildinek még nem volt tetkója, idén viszont kipróbálta a sárkányos csillámtetkót, de szerinte az igazi tetkósok nem vették komolyan.

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)

(Fotó: Hermann Ildi)