Lopott szépség és magány a bárpult mögött

Kávéházba azért jár az ember, hogy egyedül lehessen. Ám ehhez társaság kell - fogalmazta meg annak idején Alfred Polgar bécsi író. Ez a jól hangzó gondolat most Horváth Győző képein ölt testet, aki a Kisüzem pultosaként már több éve fotózza a pult másik oldalán állókat. Azokat, akik szórakozni indultak el az éjszakába, és még ha a valóságban nincsenek is egyedül, a kép készítésének pillanatában mégis kicsit magányosan, legőszintébb pillanataikban látjuk őket. Horváth Győző kiállítása október 25-ig látható a Három Holló kávéházban.

Győző eredetileg fotós, de ezt a hivatást az utóbbi években a pultozással kombinálta össze. Ma már legalább 3500 fotó készült a szórakozóhelyen ülő, iszogató, beszélgető, csókolózó vagy a semmibe meredő emberekről, akikről már tavaly is készítettünk egy összeállítást. Aki a Facebookon vagy a Tumblren megnézi a We Can't Go Out oldalát (a cím megfejtése az egyik képen lejjebb látható), látni fogja, hogy ezeknek a képeknek semmi köze a ma divatos partyfotókhoz. Győző a tumblren kortárs költők versrészleteit illeszti a képek mellé. A szöveg csak egy szekunder tartalmat ad a képhez, kiemel egy hangulatot. Plusz haszon, hogy a képekhez passzoló sorokat nem olyan könnyű megtalálni, viszont emiatt sok verset kell elolvasni. Vannak bejáratott költői és irodalmi oldalai, amiket követ. Néha a sorok megmaradnak benne, és aztán ezek összetalálkoznak egy képpel. "Azt azért jól tudom, hogy a Facebook népének 1-2 versszaknál többet nem kell adni".

"Ez az egyik kedvenc képem. A lány a telefonját böngészte. Kivártam a pillanatot, amíg felnéz, akkor készült a kép. Azért szeretem, mert itt még nem tudatosult benne, hogy lefotóztam, és nagyon őszinte a tekintete. Utána készült róla még egy kép, de azon már mosolygott, és elveszítette a természetességét." (Fotó: Horváth Győző)

"Nem használok teleobjektívet és soha nem vágom meg a képeket. Igyekszem fotózás közben komponálni." (Fotó: Horváth Győző)

"Sok éve volt egy lány, aki látásból ismertem, és egyszer lefotóztam a Kisüzemben, ahogy ül valakivel. Egy idő után írt nekem és azt kérte, hadd használják fel a képet, mert az volt a legelső randijuk és most összeházasodnak." (Fotó: Horváth Győző)

"Sok kutyát ismerek már a Kisüzemből, de őt még nem láttam. Tetszett, hogy ilyen bolyhos és furcsa alakú." (Fotó: Horváth Győző)

"Ma már inkább akkor fotózom a Kisüzemben, amikor nem dolgozom. Ilyenkor mindig nálam van a gép, és bennem van, hogy van ez a projekt, és keresem a helyzeteket." (Fotó: Horváth Győző)

"Volt már, hogy botrány lett az egyik képemből, és talán rá is ment egy kapcsolat. Pedig azon a képen nem csókolózott senki, nem volt benne semmi leleplező, csak egy ember olyan helyen volt, ahol nem kellett volna lennie. Az ilyen helyzeteket nem lehet kikerülni, de alapelvem, hogy soha nem fotózok le senkit számára előnytelen vagy méltatlan helyzetben." (Fotó: Horváth Győző)

"Persze, hogy nem kérdezem meg előre az embereket, mert akkor nem tudom megragadni a legjobb pillanatokat. Vannak, akik nem értik, miért fotózom le őket a pult mögül, de az emberek általában nyitottak. Aki megkérdezi, miért fényképeztem le, annak elmondom, hogy van egy fotóblogom, és oda készítem ezeket a képeket. Ma már van egy kis képeslapom is, amit odaadok nekik, és rajta van a Tumblr-oldal címe." (Fotó: Horváth Győző)

"Általában azt látom, hogy a külföldiek sokkal nyitottabbak, kevesebb problémájuk van azzal, ha lefotózom őket. Amikor meglátják, gyorsan összeállnak egy csoportképre." (Fotó: Horváth Győző)

Jó kérdés persze, hogy fér össze a sörcsapolás vagy a kávéfőzés a fotózással. Egy pultosnak is vannak üres percei, de ha megragadja egy pillanat, akkor nincs mese, azonnal a gépért nyúl és fényképez. (Fotó: Horváth Győző)

"A szituációra emlékszem, de abban már nem vagyok biztos, hogy ez a lány egyedül ült vagy valakivel beszélgetett. Nem is ez a lényeg. Én azt az egy-két pillanatot keresem, amikor az emberek nem figyelnek magukra és önazonosak." (Fotó: Horváth Győző)

"Szeretem a szépséget. Itt is el akartam kapni, de amikor szemből fényképeztem ezt a lányt, életlen lett a kép. Ő továbbment , és lefényképeztem még egyszer, aztán így jobb lett az egész." (Fotó: Horváth Győző)

"Korábban is csak az emberi szereplős képeket szerettem. Az arcok érdekelnek." (Fotó: Horváth Győző)

"A Kisüzemben van ez a játék a lámpákkal. Ott lógnak sorban a pult fölött, ott van fény, a háttér általában sötétebb. Jól tudok akár félhomályban is fényképezni. Néha még így is túl sok a fény, úgyhogy sötétebbre veszem a képet." (Fotó: Horváth Győző)

"Úgy állítom be az érzékenységet, hogy szemcsés legyen a kép. Ez csak fekete-fehérben néz ki jól, ezért itt csak fekete-fehér képeket csinálok." (Fotó: Horváth Győző)

"Először én is azt hittem, hogy ez egy igazi tízezres. Gondoltam, lefotózom, aztán zsebre vágom. Esküszöm, nem én tettem ide a kép kedvéért. Persze nem igazi pénz ez, István király helyett Soros György van rajta." (Fotó: Horváth Győző)