A szabadság törékenyebb, mint hinnénk

Ernst Ervint 1954-ben egy koncepciós per során 11 év kényszermunkára ítélték. A vád a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés volt. Ervin ekkor még csak a 20 éves volt. A 11 évből végül 2 évet töltött el fogságban a Csolnoki Szénbánya IX-es aknájában.1956-ban szabadult.



„Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor minden egybefolyik, még a napokat sem tudja megkülönböztetni. Szerintem ez a börtön lényege:úgy élsz, hogy csak létezel. Ugyanakkor vannak olyan napok is, események, vagy talán pillanatok, amelyek örökre bevésődnek az emlékezetedbe, és évtizedek múlva is élénken jelennek meg.” (Ernst Ervin) (Fotó: Kovalovszky Dániel)