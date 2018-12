Üdvösségünk, égi ország!

Az Állhatatosság Szobra

Durrbele Cézár, az Első Magyar Kézműves Influenszer-gyártó és -forgalmazó Kkt. junior sales managere eléggé berúgott a vállalati bulin. Ez volt az első munkahelye, igyekezett tartani a lépést a többiekkel, a hosszúlépést is, a rövidlépést is, aztán minden más rövideket is. Amikor felébredt, nyirkos, nedves fóliaszerű anyagot érzett maga körül. Hányingere volt és fájt a feje, de ezen nem csodálkozott. A fólián annál inkább. Körbetapogatott, de sehol nem talált rajta rést, nyílást, lyukat. Elővette a telefonját, hogy visszahozza az emlékeit. Fotók idétlen fejekkel és szintén részeg kolléganők ölelgetésével. És a végén egy videó.

Bekapcsolta, és ahogy elindult a felvétel, meghallotta az italtól fakó, színtelen hangját, beugrott neki minden. „Srácok, ez a garádzsony, ez már nem szeretettt meg a kis jézussszületése, hanem hogy költsük a pénzt, mintha nem lenne mázsnap, pedig van, mert van, mert ez a garádzsony, ez kétnapos ünnep, és azzz ünnep mázsnapja, az ugyanolyan kijózanodássss, mint az ivós mázsnapok, a fejfájással, meg hogy úristen, hová lett a pénzem! De én most ennek véget vetek! A garádzsonyi őrület elleni szimbólum szobra leszek, egycccsillió lájkért, az!”

Igen, akkor csinálták ezt, amikor meglátták hazafelé az utolsó kocsmából, ahonnan kirúgták őket, azt a fóliát valami félbehagyott építkezésen. És hogy akkor őt takarják be ezzel, hogy akkor ő lesz az Állhatatosság Szobra, aki ellenáll a karácsonyi őrületnek. Idegesen kezdte rángatni a fóliát, nem tudta, mióta van benn, de rosszul volt, fulladni is kezdett, hangja nem volt, de a vastag fólia utca zaját is halk, tompa morajlássá szűrte. Újra elővette a telefonját, a nyirkos műanyag kicsúszott a kezébe, és darabokra tört. Durrbele Cézár nézte a nedves kövön a műanyag szilánkokat, és arra gondolt, hogy az advent, nos, az most tényleg a várakozás időszaka lesz. És a reménykedésé – hogy valakinek eszébe jut, hol is hagyták őt el.

