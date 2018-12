(Fotó: Police.hu)

Cukiságból akadt bőven 2018-ban is, bár ennek a képnek a cukiságfaktorát rontja a sztorija , hogy miért is került a szolgálati kocsiba szegény jószág. Egy tótvázsonyi futóversenyen talált rá az erdőben egy futó, aki azt hitte, jót tesz azzal, ha magához veszi az őzikét, de ennél rosszabbat nem is tehetett volna vele. Inkább őt kellett volna elvinni a rendőrautóval, hiszen már mindenkinek tudni kéne, hogy egy sértetlen gidát találunk a fűben egyedül, akkor nem szabad hozzányúlni, idézőjelesen megmenteni, mert megy majd érte az anyja. Ha viszont a szülő megérzi a gidán az emberszagot, akkor örökre elhagyja. A jó szándékú, de rosszul értesült futó kezein keresztül került szegény gida a természet lágy öléről előbb a rendőrségre, aztán egy vadásztársasághoz.