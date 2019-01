Csak akkor váltak vakokká, amikor lejöttek a focipályáról

„István (bal szélen) a csapatkapitány, amikor elkezdte, már akkor sem volt nagyon fiatal, de nagyon nagy a lelkesedése. Gábort a csapat őserejének tartjuk (a képről hiányzik), Ádám találta ki az egészet, ő indította el, hozzá is bármikor fordulhatunk pályán kívüli ügyekkel is. Berei Benji a legfiatalabb (balról a negyedik), látványosan fejlődik. Ő látássérült, és nem értjük, hogy neki miért jó, hogy bekötik a szemét, így veszíti el teljesen a tájékozódó képességét. Nemcsak fizikailag, fejben is fárasztó neki így a foci. Almádi Csaba védőt játszik, tavaly márciusban kezdett el járni, miután sokat győzködtem. Nagy szorgalommal lett alapember, öt évet hozott be. Magamról azt tartom, hogy ami nem megy erőből, azt ésszel próbálom megoldani. Vicces, hogy azt mondom, látok a pályán, de azért erről van szó" - jellemezte a csapatot Szabolcs. A játékosok mellett segítőkre is szükség van, a kapu mögött úgynevezett guide-ok irányítják a játékosokat, ők is évek óta részei a csapat életének. (Fotó: Varga Jennifer)