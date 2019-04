Őszinte sportőrület a posztszovjet viszonyok között

„Valamiben ki kell élniük a nemzeti öntudatot. Mivel nagyon szegények, sokaknak csak a sport maradt. Ha egy fiatal sikereket ér el, akkor kiemelkedhet a szegénységből, nagy lehet a társadalmi megbecsültsége, egy kollektív siker részese lesz. Őszinte a sportőrület, ha hétköznap reggel van egy iskolai súlyemelőverseny, akkor is ott van a fél falu nézőként. Nem tudom, mennyit keresnek például az edzők, de mindig azt éreztem, hogy egy fillér fizetés nélkül is csinálnál, ez az életük. A kudarcokat is nagyon mélyen megélik a tanítványukkal.”



Ashot Gasparyan, szenior edző mutatja be tanítványainak a gyakorlat helyes elvégzését. (Fotó: Zoltai András)