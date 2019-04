A majálisok abszurd, fröccsöntött és magányos világa

Mi köze Szinyei Merse Pál képének a május elsejei majálisokhoz? Semmi. Mi köze a május elsejék születésének a kommunizmushoz? Semmi. Ez az ünnep a kapitalizmus bölcsőjében született 1817-ben Angliában. Mi köze az igazi munkásfelvonulásoknak a Kádár-korszak május elsejei felvonulásaihoz? Semmi. A szocializmus egyik csodája volt, ahogy a dühös munkástüntetésekből felülről szervezett és jól kontrollált felvonulásokat csinált, "a béke erőinek harcos seregszemléit".

Hol vannak a régi munkás olvasó- és önképzőkörök, a munkáskönyvtárak, az önsegélyező pénztárak, a dalárdák, a szavalókórusok, a Munkás Testedző Egyesület vagy az Alkoholellenes Munkásszövetség? Hogy lett mindebből a nyolcvanas-kilencvenes évekre a városligeti majálisok sör-virsli pokla, részeg támolygása gagyi operett előadásokkal, ugráló- és légvárakkal, fröccsöntött műanyag vackokat áruló bazárokkal, párt- és szakszervezeti vezetők unalomba fúló beszédeivel? Bármennyire is időkapszulába szorult világnak tűnik mindez, miért érzi mégis sok melós ma is a magáénak ezt a napot, ami eredetileg nem a munka, hanem a munkások ünnepe volt. Vajon hoz-e új szelet ebbe az egészbe az, hogy idén januárban össze tudtak fogni a győri Audi munkásai, és a hangjuk egészen Ingolstadtig elhallatszott?

"Amikor 2014-ben először keveredtem a városligeti majális forgatagába fényképezőgéppel a kezemben, azonnal magával ragadott vibráló nyüzsgése. Mintha egy másik kis világba érkeztem volna, nemcsak térben, de időben is" - írja képeiről Varga Balázs szabadúszó, szociológus végzettségű autodidakta fotós, aki 2014 és 2018 között fényképezte a városligeti majálisokat. A 1984-ben született fotósnak azelőtt csak nagyjából voltak fogalmai a majálisokról, például az Index 2007-2008-ban készült riportjai alapján, de egészen más volt személyesen megtapasztalni ugyanezt. "Azokban a riportokban egy szürreális világot láthatunk és hallhatunk, amely, mint kiderült, tényleg ilyen. A város legszínesebb rendezvénye a szó valamennyi értelmében. Kulturális szempontból, a legkülönbözőbb társadalmi csoportok találkoznak itt a színes lufik és ringlispílek gyűrűjében. Fiatalok, öregek, határon túliak és határon inneniek. Ezen a napon bárki bármit árulhat, és ezt a lehetőséget sokan meg is ragadják, néha egészen meglepő portékákkal. Azóta is minden évben szent nap nekem a majális, szeretném nem szokványos szemszögből dokumentálni. A múlt és a jelen furcsa egyvelege ez".