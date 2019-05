Húsz év díjnyertes Index-fotói

Az Index fotórovata nem húszéves. Pontosan nem is tudom, honnan kellene számolni. Én 2003 decemberében jöttem a céghez, Martiskó Gábor „Amerika” mellé ültem le a TMK-ba. Kezdetben ez a kétfős valami volt az az egység, ami kimondottan képekkel foglalkozott. Csodás és küzdelmes utat tettünk meg az indexes újságírók vizuális érzékenyítésével kapcsolatban, de most nem erről lesz szó. A neveket és az időpontokat sem sorolom fel, mindegyik fotósunktól lesz itt anyag, mert szerencsére az évek alatt mindannyian nyertek valami díjat. Hét éve indult a Nagykép, azóta a díjnyertes anyagainkat jórészt ide szánjuk, de a többségük Sajtófotón is jól szerepel. Ja, és lassan hat éve nálunk van a Fortepan hétvégi melléklete is, de arról majd máshol idézünk. Nincs itt az összes legjobb képünk, lehet, hogy nem is ezek a legeslegjobbak, az viszont biztos, ezekkel sikerült díjakat nyernünk. Jöjjön a szerénytelen, de legalább hiánytalan díjeső.