Minden második nap átadnak egy ortodox templomot Romániában

Egy átutazónak is feltűnhet, hogy Romániában folyamatos a templomépítési láz. Nagyvárosok közepén és peremvidékeken, a semmi közepén egyaránt felbukkannak nem túl réginek látszó vagy akár most épülő ortodox templomok, még úgyis, hogy nem özönlenek beléjük a hívek. A szimbolikus területfoglalás évtizedek óta zajlik az állam és az ortodox egyház szoros összefonódásának köszönhetően. A folyamat parodisztikus és abszurd elemeket is hordoz magában. A Romániát két éve járó Bánhegyesy Antal erre is próbál rávilágítani képeivel, miközben sem a vallásosságot, sem a hitet nem akarja kritizálni. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatója Ortodoxia sorozatáért Capa-ösztöndíjban is részesült.

Bánhegyesy Erdélyben, Kolozsváron született, már gyerekkorában is látta, hogyan épülnek sorra az ortodox templomok. Fotósként 2017 óta izgatja a téma. A nyárádtői templom szimbolikusnak is felfogható története szolgált neki kiindulópontként. Nyárádtőn egy több mint százéves görögkatolikus templom állt, amit a kommunizmus ideje alatt államosítottak, és gyorsan át is adtak az ortodox egyháznak. A régi templomot aztán bekebelezte egy hatalmas új ortodox templom, amit köré építettek, majd a régit a görögkatolikusok tiltakozása ellenére – 2008-ban lebontották.

A képen látható, Vrancea megyei templomnál egy régi, szerény ortodox fatemplomot szabályosan körbeépítenek az új betonkatedrálissal. Miután az építkezés befejeződik, a kis fatemplomot lebontják. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

Ezt a bekebelezést és térhódítást próbálta aztán megragadni utazásai során Bánhegyesy. Többször átszelte Romániát, több mint tízezer kilométert utazott, miközben 300-400 templomot fotózott. Mindig voltak biztos pontok utazásai során, célzottan keresett templomokat, de olykor teljesen véletlenül kerültek elé épületek. „Annyira új templomok is vannak, hogy még a Google Street View-n sem szerepelnek” – mondta a fotográfus.

Ennél a Kolozs megyei templomnál erős reprezentatív szándék érezhető. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

Az ortodoxia térfoglalását a történelmi-társadalmi változások hajtották előre. Romániát különböző identitású és kultúrájú népekből és területekből gyúrták egybe. Az egységesítés már a 19. század közepén megindult. Az első világháború idején megszülető Nagy Románia-vízió az ortodox vallást is még erősebb helyzetbe hozta, a román nemzeti identitás és nacionalizmus alapja lett. A filozófus Nae Ionescu még messzebbre ment, azt mondta, aki nem ortodox, nem is lehet igazi román. Az ortodox egyház a kommunizmus alatt sem veszített sokat népszerűségéből, megalkudott a hatalommal. A nemzetépítési kísérlet az ottani rendszerváltás után kapott lendületet az egyház által.

Egy félkész templom a semmi közepén, Temes megyében. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

A statisztikák mindenesetre kedveznek az ortodox vallásnak, a 2011-es népszámlálás szerint Románia lakosságának közel 86 százaléka, 16,4 millió ember vallotta magát ortodoxnak. Hogy ebből ténylegesen mennyien gyakorolják a vallásukat, vagy járnak templomba, azt csak megtippelni lehet.

Templombelső Maros megyéből. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

Az ortodox templomok sokszor silány építészeti minősége az erőltetett, gyors építkezésből is ered, és gyakran ott ül rajtuk a befejezetlenség érzete is. A még viszonylag mutatós külcsín mögött csupasz falak, díszítetlen terek vannak. A templomok olykor a tájképbe és a városszövetbe is képtelenek belesimulni. Erre példa ez a Vrancea megyei templom is. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

„Sokszor tetten érhető a reprezentációs szándék, főutak mellé, látványos helyszínekre kerülnek a templomok. A közelükben viszont nincs egy falu sem, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ki fog ezekbe járni” – jegyezte meg Bánhegyesy. A reprezentatív jelleget az is erősíti, hogy az átadott nagy templomok sokszor még évekig üresen állnak, és a miséket egy szomszédos régi, kis templomban tartják.

Egy templom a településtől távol Vâlcea megyében. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

„Az ortodox vallás nem keresi a modern élet kihívásaira a válasz, ezt erősítik a tömbháznegyedekben gombamód megszaporodó katedrálisok is. Ugyanakkor a moldvai, több száz éves fa templomok és kolostorok igazi értéket képviselnek, művészeti szempontból is. A mi nyugati kultúrához, ízlésvilághoz és egyre inkább letisztult stílustörekvésekhez szokott szemünknek még ezek is kissé giccsesnek tűnhetnek, de ez csupán arról tanúskodik, hogy máshol kell keresni a gyökerét ezen alkotásoknak. Ezek a templomok a keleti kultúrához kapcsolódnak, a bizánci művészet említhető meg előképként” – írta Varga Orsolya művészettörténész.

Puritán templombelső Krassó-Szörény megyéből. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

Az erőltetett templomépítés társadalmi feszültségeket is szül. Az ortodox egyház jórészt állami támogatásból építkezik, a projekt 70-80 százalékát tehát adókból teremtik elő, nem véletlen, hogy sokan pénzszórást, értelmetlen költekezést látnak a templomépítésekben. Az ortodoxok ráadásul más felekezetek elől is elszívják a levegőt, az egyházi támogatás közel 90 százalékát viszik el. A maradékon 16 másik felekezet osztozik. Érthetően a magyar közösségek szemét is szúrja az ortodoxosítás, náluk nem sok hagyománya van ennek a vallásnak, és ahogy a nyárádtői templomnál is láttuk, régi emlékek is elpusztulnak közben.

Építés alatt álló templom Konstanca megyéből. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

„Az alaprajz szempontjából nem típustervekről kell beszélni, hanem arról az elvárási rendszerről, ami a megbízó felől érkezik a tervező felé, ami elég kis mozgásteret biztosít. Általában ezek centrális alaprajzúak, ami egyenlő szárú kereszt formát jelent ebben az esetben, a külső megjelenés elmaradhatatlan része a kupola, a belsőé pedig az ikonosztáz, aminek a művészi megjelenésen túl liturgikus funkciója van, mivel a pópák e mögött és háttal celebrálják a miséket. A mostanában épülő templomok is ezeket az előképeket veszik alapul, olyannyira, hogy valósággal kirekesztenek mindent, ami a 20. századra utalhat, a 21. századról talán tudomást sem véve. Az is egy érdekes aspektus, hogy míg az eredeti templomok mindig kis méretűek, bensőségesek, általában elszigeteltek, addig a most épülő templomok eléggé híján vannak a szakrális térnek, lakótelepek közepén épülnek, nem ritkán bevásárlóközpontok közvetlen szomszédságában” – mondta Varga.

A város szövetéből, a panelek közül kiugró templom Déván. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

Az építkezésekhez adományokból is sok pénz érkezik. Az utak mellé is kiállnak adománygyűjtők, elég sokan adakoznak, mert ez látványos és egyértelmű módja a vallásosság kimutatásának.

Kereszteződés Szucsáva megyében – bármerre is induljunk, ortodox templomhoz jutunk. (Fotó: Bánhegyesy Antal)

A templomok közül rengeteg egy kaptafára készül, a moldvai részen a fotós legalább 50 ugyanolyat látott. A forma azonos, esetleg a méretek változnak. Néhány építészeti motívum a családi házakra is átkerül. Erdélyben is rengeteg templom épül, ott még inkább érezhető a szimbolikus területfoglalás.

Akár családi háznak is elmenne ez a Kolozs megyei, építés alatt álló templom. (Fotó: Bánhegyesy Antal)