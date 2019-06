Ez itt Magyarország, a fesztiváloktól a függőkig

2014 óta adják át a 35 év alatti fotósokat megcélzó szakmai elismerést, a Hemző Károly-díjat. Idén több pályázatával a díjat Csudai Sándor nyerte, a zsűri értékelte a változatos anyagot - amiben volt háborús tudósítás, képriport, utcai fotó és drónfelvétel is -, és a méltatásban megjegyezték, hogy az övé volt a leginkább “hemzős” munka.

Csudai Sándor 1987-ben született, jelenleg az origo.hu munkatársa. Nemzetközi és hazai pályázatokon is többször díjazták már, 2015-ben Junior Prima elismerést kapott. Készített sorozatot a vörösiszap-katasztrófáról, az ukrajnai forradalomról, egy mecseki rehabilitációs központról, zenei fesztiválokról, Budapest járókelőiről, és a fővárost is megnézte egy drón szemszögéből.

Csudait 12 jelöltből választották ki, a döntősök névsora a következő volt: Mónus Márton, Sivák Zsófia, Simó Szabolcs, Szilágyi Anna és Csudai Sándor. Szilágyi Anna az Index fotórovatának gyakornoka.

A zsűri Lajos Mariból, Hemző özvegyéből, Salvarani Zsófiából, a művész nevelt lányából, valamint Korniss Péter és Bánkuti András fotográfusokból és az Alapítvány titkárából, Szarka Klára kurátorból állt.

A Hemző-díj eddigi díjazottjai Hajdú D. András (2014), Móricz-Sabján Simon (2015), Mohai Balázs (2016), Pályi Zsófia (2017), Bielik István (2018) voltak. Bielik István kiállítása, a Szabadságok július 22-ig tekinthető meg a Capa 8F Galériában minden nap.