Fészek a kiszolgáltatott gyermekeknek

Rengeteg felajánlás érkezik magánemberektől és cégektől, meséli Nyitrai-Hell Szilvia. Ezeknek köszönhetően hétvégénként és iskolai szünetben sem unatkoznak a gyerekek, játszóházba, bábszínházba, állatkertbe, kirándulni mennek, nyáron pedig minden évben van egy tábor is.

Kisnémet Dávidné Irma, az otthon vezetője azt meséli, a gyerekek szülinapját, névnapját is közösen szokták megünnepelni, mindig van torta és ajándékozás. „Fontos, hogy legyenek különleges napok, hogy megtanuljanak felszabadultan szórakozni. Minket is más helyzetben látnak, ha elmegyünk kirándulni vagy beöltözünk a farsangi ünnepségre.” (Fotó: Kaszás Tamás / Index)