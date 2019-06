Személyes útinaplón elevenednek meg Délkelet-Ázsia mindennapjai

Február 21.

"Egy nappal ezelőtt belefutottam egy francia fiúba a Hai Van hágó tetején, egy régi amerikai megfigyelőbázis előtt. Szerencsétlennek lerobbant a motorja, és már órák óta várakozott. Mivel egy irányba haladtunk, felajánlottam, hogy elviszem Hue-be. Kicsit Dumb és Dumpernek éreztem magam az előttünk álló 80 km-en egy 125-ös robogón, de hajrá. Végül nem hogy a hostelünk egyezett, de még a szobánk is. Segítségem viszonzásául Pierre felajánlotta, hogy a következő két napban a bérelt robogóján elvisz, ahova csak szeretném. Hue, Vietnám hajdani fővárosa, a tradicionális ételeit, valamint a királyi palotát leszámítva, csak egy újabb város, amikből utazásomnak ezen a pontján már elegem volt. Valahol a város szélén, pár km-re viszont van egy elhagyatott vízipark, ahova kisebb trükökkel be lehet jutni. A főbejáratot és a nyugis őrt hamart megtaláltuk, aki egy laza kézmozdulattal már 50 méterről jelezte, hogy ez nem az a bejárat. Néhány újabb kanyar a poros utakon, és bent is voltunk." (Fotó: Kummer János)