Ennyi volt, elég volt - rendszerváltás 30 év távlatából

Bánkuti András a magyar fotósvilág fontos alakja.1995-től 2011-ig a HVG fotórovatának vezetője volt, de előtte dolgozott az Új Tükörnél, a Magyar Szemlénél és a Magyar Hírlapnál is, jelenleg a Digitális Fotó Magazin főszerkesztője. Emellett számos szakmai szervezetnél töltött be fontos szerepet, ő az egyik alapítója a Magyar Fotográfusok Házának Kincses Károly, illetve Kolta Magdolna mellett, és olyan díjak birtokosa mint például a magyar Pulitzer-emlékdíj. Több évtizedes pályája alatt készített sorozatot a magyar punkokról, a Győri Balettről és a fotói, amik az egykori szovjet blokk mindennapjait mutatták be, a külföldi sajtó figyelmét is felkeltették, a Guardianban és a New York Times -ban is jelentek meg anyagi. Most, hogy a rendszerváltás harmincadik évfordulóját ünnepeltük, ezeket a történelmi jelentőségű felvételeket érdemes ismét elővenni, akár a részesei voltunk annak a korszaknak, akár nem. Ezért is született meg az Évfordulók című kiállítás.

1988 körül megéreztem, hogy a Magyarországon és a környező szocialista országokban zajló események súlyosabbak, fontosabbak, mint azt valaha is gondoltam. Egyre több helyen, egyre több országban akartam ott lenni, látni és megörökíteni azt a folyamatot, amiről akkor még nem tudhattam én sem, hogy Európa ezen felén rendszerváltáshoz vezet. A különböző megmozdulásokból, vitákból, értekezletekből és tüntetésekből áradó energia magával ragadott, éreztem, hogy történelmi események tanúja és részese vagyok – egy fotóriporter ennél többet nem kívánhat. Ma már tudjuk, valóban történelemformáló eseményekről számolnak be a képeim, ezt igazolja, hogy Prágában a hónap elején nyílt meg az 1989 – A vasfüggöny lehullása című nagy, nemzetközi fotókiállítás, ahol 39 németországi, romániai, cseh- és magyarországi fotómat mutatják be a címben szereplő évből. A képekkel nemcsak dokumentálni akartam, hanem a magam módján, érzelmeket keltve megmutatni másoknak is az eseményeket. Telve reménnyel, bánattal, kíváncsisággal és örömmel – s ma azt remélem, hogy fotóim segítségével önök is átérzik, átélik a 30 éve történteket.

A kiállításon a rendszerváltás idején készült képek mellett szerepelnek olyan fotók is, amik a 40 éve alakult a Győri Balettet mutatják be. A társulatról készült sorozatát 1999-ben adták ki, ez volt az első könyve, amit másik kettő követett.

A Győri Balettet megalapítása, 1979 óta fényképezem, már az első hetekben lenyűgözött, amilyen energiával, tehetséggel valósággal berobbantak a magyar táncművészet világába. S nemcsak berobbantak, 40 éve ott vannak az élvonalban előbb Markó Iván, majd Kiss János vezetésével. Hálás vagyok a táncosoknak, hogy beengedtek és partnerként fogadnak el zárt, sok-sok munkával, fájdalommal és gyönyörű pillanatokkal teli világukba, támogató együttműködésük nélkül ezeket a képeket nem tudtam volna soha elkészíteni.

Az Évfordulók kiállítás 2019. augusztus 18-ig tekinthető meg a budapesti Fészek Művészklub Herman-termében és Galériájában.

Az MDF első országos gyűlése a Marx Károly Közgazdasági Egyetem aulájában 1989. március 12-én. (Fotó: Bánkuti András)

1989. július 14-én, Kádár János temetésének napján ezrek álltak sorban hogy leróhassák kegyeletüket az MSZMP első titkárának ravatalánál. (Fotó: Bánkuti András)

Tömeges megemlékezés a Petőfi-szobornál Budapesten 1989. március 15-én. (Fotó: Bánkuti András)

A tömeges megemlékezés a Szabadság téren folytatódott ahova több ezer ember vonult át. (Fotó: Bánkuti András)

Nemzeti Kerekasztal tárgyalások 1989 őszén. Elől Antall József, Szabad György, Orbán Viktor látható, mögöttük Horváth Balázs, Timkó Iván, Salamon László és Sólyom László foglalt helyet. (Fotó: Bánkuti András)

A 301-es parcella a rákoskeresztúri új köztemetőben az 1956-os forradalmat követő megtorlás sok áldozatának nyughelye, ahol jelöletlen sírban feküdtek a kivégzettek. A hozzátartozók találomra elhelyezett virágokkal és koszorúkkal emlékeztek szeretteikre. (Fotó: Bánkuti András)

Nagy Imrének és mártírtársainak újratemetése a Hősök terén 1989. június 16-án. (Fotó: Bánkuti András)

A monumentális ünnepi díszlet Rajk László és Bachman Gábor munkája volt. (Fotó: Bánkuti András)

(Fotó: Bánkuti András) Egyes munkahelyek munkaszüneti napot adtak, máshol szabadnapot kellett kivenni, vidékről célvonatok indultak az újratemetésre.

12 óra 30 perckor pedig egy percre megállt az élet és országszerte megszólaltak a harangok. A járókelők egyperces néma megállással, a gépjárművezetők megállással és dudálással tisztelegtek Nagy Imre és mártírtársainak emléke előtt - írja a Wikipédia. (Fotó: Bánkuti András)

1989. novemberében az NDK megnyitja államhatárait az NSZK irányában, az emberek puszta kézzel és különböző eszközökkel estek neki a Nyugat- és Kelet-Berlint elválasztó falnak. (Fotó: Bánkuti András)

Az első autók amelyek szabadon ellenőrzés nélkül gördülhettek át Kelet-Berlinből Nyugat-Berlinbe. (Fotó: Bánkuti András)

Ilyen szuveníreket lehetett kapni a berlini fal leomlása után. (Fotó: Bánkuti András)

A Román Kommunista Párt (RKP) utolsó kongresszusán kirendelt ünneplők éltetik az újjáválasztott Nicolae Ceausescut. Pár hét múlva elkezdődött a forradalom. (Fotó: Bánkuti András)

Felkelők Arad határában 1989 decemberében. (Fotó: Bánkuti András)

Tankok Bukarest belvárosában, egy szétlőtt könyvtár előtt. (Fotó: Bánkuti András)

A román diktátort és feleségét 1989 december 25-én végezték ki. (Fotó: Bánkuti András)

Németh Miklós miniszterelnök a Parlamentben. Jobbra tőle elődje Grósz Károly. Az év: 1989 (Fotó: Bánkuti András)