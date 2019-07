Száz család megmentője

A 26 éves nő minden nap 5-kor kel, a több családdal közös konyhában reggelizik fiaival, 7-től már egy általános iskolában dolgozik takarítóként, hétvégén pedig egy salátázóban áll a pult mögött. Egy éve lakik az átmeneti otthonban, azután kért itt elhelyezést, hogy a rokonainál, ismerőseinél apró szobákban élve egy idő után már nem tudták elszállásolni őket a gyerekekkel. Most havi 27 ezer forintot fizet az ellátásért és szorgalmasan takarékoskodik.



A 27 ezer forintos díj a szálláson kívül is mindent magába foglal: a közüzemi költségeket, családgondozást, mentális segítségnyújtást, pszichológust, jogászt, orvost, munkaerőpiaci segítségnyújtást, gazdag szabadidős programokat, a gyerekek fejlesztését, korrepetálását is. (Fotó: Ajpek Orsi / Index)