Az elvtársak titkolták volna, mi zajlik a Kádár-kori elmegyógyintézetek falai mögött

„Sajnos ma is lesújtó a helyzet, főleg mióta az OPNI-t bezárták. Máig megmagyarázhatatlan ez a lépés, még ma sem találok rá szavakat. Az a legszörnyűbb az egészben, hogy nem oldották meg a betegek elhelyezését, katasztrofális helyzetbe hozva ezzel őket. Nem véletlen, hogy a négyes-hatos villamos még ma is tele van a legkülönbözőbb személyiségzavarosokkal. A Lipótmezőn működő sztrókosztályról még külföldön is elismerően nyilatkoztak, európai szintű orvoslás folyt itt, kiváló eszközparkkal, fantasztikus orvosokkal, illletve vezető ápolókkal. És ezt képesek voltak szétrobbantani.” (Szebeni András az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 2007-es bezárásáról az Indexnek) (Fotó: Szebeni András ©)